وفاة زوجين في قرية سلمنت بالشرقية تشعل الحزن في قلوب الأهالي (صور)

في حادث مأساوي هز قلوب أهالي قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس بـ محافظة الشرقية، فقدت قرية بأسرها زوجين في مقتبل العمر، مختار ورحمة، اللذان تعاهدا على السير معًا في درب الحياة حتى وفاتهما المفاجئة.

وتعرض الزوجان لحادث سير مروع أثناء توجههما مع صديق لهما لزيارة أقارب رحمة في القاهرة. حيث توفيت رحمة، الحامل في شهرها الثالث، في مكان الحادث، بينما تم نقل مختار إلى غرفة العناية المركزة بعد إصابته، ليلحق بها بعد أيام قليلة، مما ترك أثرًا عميقًا في نفوس كل من عرفهما.

تعاهدا على السير معا فتوفيا سويا.. تفاصيل حادث أنهى حياة زوجين، فيتو



مضى على زواجهما ستة أشهر فقط، وكانا ينتظران مولودهما الأول. وعبر الأهالي عن حزنهم الشديد لفقدان الزوجين، اللذين كانا معروفين بسمعتهما الطيبة وعلاقتهما الحسنة مع الجميع.

تعاهدا على السير معا فتوفيا سويا.. تفاصيل حادث أنهى حياة زوجين



أحمد حسن، أحد جيران العائلة، أشار إلى أن رحمة كانت حاصلة على ليسانس حقوق ويتيمة الأب، وقد تكفلت والدتها بتربيتها بعد وفاة والدها. وأعرب حسن عن أمله في أن يرحمهما الله ويغفر لهما.

تعاهدا على السير معا فتوفيا سويا.. تفاصيل حادث أنهى حياة زوجين،



وقعت الحادثة نتيجة انفجار إطار سيارة، حيث أسفرت عن وفاة رحمة وإصابة مختار بجروح خطيرة. وتم نقل جثمان الراحلة إلى مستشفى قريب، بينما واصل الطاقم الطبي جهودهم لإنقاذ مختار، لكن القدر كان قد قرر مصيرهما سويًا.

تعاهدا على السير معا فتوفيا سويا.. تفاصيل حادث أنهى حياة زوجين،



واتشحت صفحات السوشيال ميديا بالسواد، حيث تحول الأمر إلى دفتر عزاء، لتبقى ذكراهما حية في قلوب المحبين والأقارب. وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.