الأمن يتحفظ علي سائق تسبب في إصابة 7 اشخاص في حادث بمصر الجديدة

تحفظت الأجهزة الأمنية علي سائق ميكروباص تسبب في إصابة سيدة و6 أطفال إثر انقلاب الميكروباص الذي كان يقوده المتهم بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة.

ويواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بداخلها سيدة وعدد من الأطفال بمنطقة القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين انقلاب سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة ببد السائق وأسفر الحادث عن إصابة سيدة و6 أطفال.

جرى نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وخرج منهم 2 بعد تلقى العلاج اللازم.