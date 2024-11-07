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حوادث

تسيير الحركة المرورية اعلي عرابي بعد تصادم أتوبيس بميكروباصين

تصادم أتوبيس بميكروباصين
تصادم أتوبيس بميكروباصين في عرابي،فيتو

نجحت الخدمات المرورية في رفع حطام حادث تصادم وقع بين أتوبيس هيئة نقل عام مع سيارتين ميكروباص تسبب في إصابة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفي أعلى كوبري عرابي، وتسيير الحركة المرورية.

 

و فور أن تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الكوري المشار إليه انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ.

 

 وتبين بالفحص اصطدام توبيس هيئة نقل عام مع سيارتي أجرة "ميكروباص" مما أسفر عن سقوط 5 مصابين نقلوا للمستشفى.

وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الخدمات المرورية رفع حطام حادث تصادم وقع بين أتوبيس هيئة نقل عام مع سيارتين ميكروباص غرفة عمليات المرور

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