زوجة أمام محكمة الأسرة: باع شقتنا بعد 8 شهور من الزواج وبيساومني على قائمة المنقولات

أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة اتهمته خلالها بالاستيلاء على المنقولات المسجلة بالقائمة وعقد الزواج، وتهديده لها للتنازل عن حقوقها الشرعية.

وقالت الزوجة: “لم يمض 8 شهور على زواجنا لاكتشف قيام زوجى ببيع شقتتنا، وطلب مني التوجه للعيش بمنزل عائلته بحجة أنه مديون ويرغب في سداد ديونه، وعندما رفضت تعدى علي بالضرب فتركت المنزل وتوجهت لمنزل والدي”.

وأضافت أمام محكمة الأسرة:"دمر زواجنا بسبب تعنته وخداعه الذي ظهر بعد شهور من زواجنا، وعندما طلبت الطلاق منه ساومني بالموافقة على ذلك مقابل تنازلي عن قائمة المنقولات التي تقدر بنصف مليون جنيه".

وتابعت:" وأمام رفضي هددني برفع دعوى طاعة ضدي وإجباري على العيش مع والدته بالقوة".