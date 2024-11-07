وكيل تعليم الدقهلية يجتمع بخريجي الدفعة الأولى من مبادرة ألف مدير مدرسة متميز

عقد اليوم الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية بخريجي الدفعة الأولي من المبادرة الرئاسية ألف مدير مدرسة متميز.

تضمن الاجتماع محاور مهمة تتمثل في تقديم الدعم الكامل للمديرين المكلفين بإدارة مدارس خريجي المبادرة الرئاسية، والوقوف علي أهم التحديات ومناقشتها، وذلك لتقديم أفضل منتج لخدمة العملية التعليمية.



كما عرض بعض المديرين إنجازات المدارس التي تم تحقيقها علي أرض الواقع.



وقد أكد العربي استعداده التام لحل أي صعوبات تواجه مديري المدارس لتحقيق خدمة تعليمية متكاملة.

وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

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