نائب محافظ سوهاج: التكامل بين القطاعين العام والخاص ضرورة لدعم التنمية المستدامة

ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي ..

شارك الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، اليوم، فى جلسة تحت عنوان "معًا أقوى: بناء مستقبل مستدام ومزدهر من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدي الحضري العالمي، الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من ٤ وحتى ٨ نوفمبر الجاري.

شارك في الجلسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من ضيوف المنتدى.

نائب محافظ سوهاج يشارك في فعاليات الحوار الثالث تحت عنوان معا أقوى

وقد استعرض نائب المحافظ، خلال الجلسة، الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مستقبل مستدام، وألقى الضوء على عدد من المشروعات التنموية البارزة التي تنفذها المحافظة، ومنها مشروع "طاقة الرياح"، الذي يهدف إلى تعزيز مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة، والمشروعات المتعلقة بتطوير خدمات البنية التحتية وتدوير المخلفات الصلبة، التي تسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة.

وأكد نائب محافظ سوهاج على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح تلك المشروعات، ودعم التنمية المستدامة، مما يسهم في تحقيق رفاهية المجتمع وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أهمية تيسير الإجراءات للخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص.



وأشار "عبد الهادي " خلال الجلسة إلى أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في بناء مدن حضرية مستدامة ومرنة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة تبني نهج شامل يراعي متطلبات المجتمع، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، داعيا إلى تبادل التجارب الناجحة مع الشركاء الدوليين لتبني أفضل الممارسات في تحسين جودة الحياة بالمناطق الحضرية.