تشغيل جهاز الحث الكهرومغناطيسي للمخ ذات الكفاءة بمستشفى سوهاج العام

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن بدء التشغيل التجريبي لجهاز " الحث الكهرومغناطيسى للمخ " موضحًا أن هذا الجهاز الوحيد من نوعه بمستشفيات المحافظة .

وهذا ضمن الجهود المبذولة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات المحافظة والحرص علي إمداد تلك المستشفيات بأحدث الأجهزة لتكون قادرة على تقديم خدمات متكاملة وتشخيصات دقيقة.





ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام ان هذا الجهاز سوف يساهم في تشخيص وعلاج مرضي التصلب المتعدد ( M S ) ومرضي الشلل الرعاش والجلطات المخية.

وكذلك حالات الطب النفسي المقاومة للعلاج الدوائي ويأتي ذلك في إطار تطوير وحدة فسيولوجيا المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج العام



والجدير بالذكر أن قسم المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج العام يعد من الأقسام المتميزة ويضم عناية مركزة للمخ والأعصاب ووحدة ال MS ووحدة فسيولوجيا المخ والأعصاب والتي يوجد بها العديد من الأجهزة المتطورة وأخرها الجهاز المعلن عنه.