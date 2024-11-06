طريقة عمل الكريب، ألذ تحلية بالشوكولاتة زي المحلات وبأقل التكاليف

طريقة عمل الكريب، بحشوة الشوكولاتة، طرق التحلية المميزة، التي يمكنك إعدادها لأفراد الأسرة في المساء، وهو من أصناف الكريب الحلو التي يعشقها الكبار والصغار.

ولأن أسعار الكريب أصبحت لا تناسب البعض، خاصة الأسر التي ستضطر لشراء عدد من الكريب لكل أفرادها، فيمكن إجادة طريقة عمل الكريب، خاصة أنه من الوصفات يمكن اجادتها بسهولة في البيت، توفيرا في الميزانية.



طريقة عمل الكريب بحشوة الشوكولاتة

وطريقة عمل الكريب بالشوكولاتة من الوصفات المميزة، والتي تصلح لتقدميها للأبناء كتحلية مسائية، لإضفاء المزيد من البهجة والسعادة على اليوم.

كريب الشوكولاتة

مقادير عمل الكريب بالشوكولاتة

2 بيض

1.5 كوب دقيق

ملح

50 جرام شوكولا سوداء

0.5 كوب سكر بودرة

45 جرام زبدة مذوبة

2 كوب حليب سائل

1 ملعقة صغيرة فانيلا

0.5 ملعقة صغيرة كاكاو بودرة

طريقة عمل الكريب بالشوكولاتة

يخفق البيض في وعاء، ويخلط الدقيق والكاكاو والملح والسكر البودرة في وعاء أخر، ثم ينقل البيض، ويخلط المزيجان بواسطة ملعقة.

تذاب الشوكولاته مع الزبدة في المايكرويف، وتضاف إلى المزيج، ثم يضاف الحليب والفانيلا بشكل تدريجي، مع تحريك مستمر حتى يصبح المزيج ناعمًا من دون أي كتل، ويوضع جانبا لمدة 30 دقيقة.

تسخن المقلاة وتدهن بقليل من الزبدة او الزيت؛ لتكون طبقة دهنية على سطحها لا اكثر، ثم يسكب المزيج في الزجاجة او في كيس للتزيين ويسكب المزيج في المقلاة، مع تشكيل دوائر صغيرة وحلقات واشكال اخرى.

في وعاء نخلط كل من الدقيق والبيض والزبدة والحليب ورشة الملح والفانيليا جيدًا.

تحمى مقلاة غير لاصقة على النار هادئة وتسكب معلقة كبيرة من المزيج في المقلاة وتوزع بسرعة لتغطي قعر المقلاة باكملها وحين يصبح لون الكريب على لون دهبي نقلبه على الوجه الثاني وايضا ليصبح لونه ذهبي ترفع عن النار وتوضع في طبق جانبي ويتم تكرار العملية حتى نفاذ الكمية.

طريقة تحضير الكريمة البسيطة للكريب

يوضع في وعاء كل من الحليب والطحين والسكر والبيضة ويخفق جيدا ويوضع على النار مع التحريك المستمر حتى تجمد وتوضع في البراد حتى تبرد، وفي هذا الوقت وتكون بردت قطع الكريب.

ونحضر قطعة كريب وتدهن بقليل من شوكولاتة قابلة للدهن ويوضع فوقها قليل من الكريمة وتلف وتقطع الى دوائر وتوضع في طبق التقديم.

طريقة عمل الكريب الحادق

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي، طريقة عمل عيش الكريب الحادق زي الجاهز، حتى يمكنك تقدميه لأبنائك، وتحميهم من أضرار الأطعمة الجاهزة، وتوفري في الميزانية.

عيش الكريب

مكونات عمل عيش الكريب

كوب دقيق

1\2 كوب حليب

1\2 كوب ماء

2 ملعقة نشا

بيضة

ملعقة كبيرة زيت

ملح

فلفل

طريقة عمل عيش الكريب:-

تخلط المقادير السابقة سويا وتترك مدة من 30:15 دقيقة.

تسخن مقلاة تيفلون كبيرة او صينية مقاس 30، وتدهن بقليل من الزيت أو الزبدة

وتؤخذ حوالى كبشة ونصف وتوزع جيدا بتحريك المقلاة بشكل دائري وتترك على النار، حتى تلاحظي انفصال الحواف عن المقلاة وتقلب على الناحية الأخرى.

وهذه الكمية تكفى لعمل من 4:3 كريبات حجم كبير.

يحشى الكريب حسب الرغبة.

وبعد أن يحشى ويطبق يوضع فى جهاز صانع الساندويتش، ويتم الضغط عليه، وهذه الخطوة اختيارية، ويمكن الاستغناء عنها، ووضع الكريب فى صينية على النار لبضع دقائق من الناحيتين مع الضغط عليه، حتى يصبح مقرمشا نوعا ما.

