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محافظ الدقهلية يحيل 412 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

أحال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، 412 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة لإعمال شئونها.

 

يأتي قرار محافظ الدقهلية بناء على اطلاعه على التقرير المعروض من مديرية التموين بالدقهلية لحملاتها المختلفة خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس هذا الأسبوع.

استمرار أعمال الحملات التموينية 

وأكد "مرزوق" استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة وأنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

نتائج الحملات التموينية

وأضاف اللواء مرزوق أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

 

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام  إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندي مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

تحرير 306 مخالفات بتموين الدقهلية

ومن جانبه، أوضح مدير مديرية التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 306 مخالفات في مجال الرقابة على المخابز وتحرير 106 مخالفات في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة.

 

وأضاف أن المخالفات شملت نقص وزن وعدم وجود بون صرف وعدم نظافة أدوات عجين وتصرف في دقيق وعدم مطابقة مواصفات وعدم وجود قائمة بيانات وتوقف عن الإنتاج وعدم وجود سجل تفتيش وتجميع دقيق وبطاقات وعدم وجود ميزان.

 

حملات في مجال الرقابة على الأسواق

 

وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات مزاولة نشاط بدون ترخيص وسلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وذبح خارج السلخانة وسلع بدون فواتير وتجميع سلع مدعمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي واستخدام اسطوانات غاز في غير الغرض المخصص لها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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