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محافظات

لمدة 12 ساعة، انقطاع المياه عن بعض مناطق الدقهلية السبت

مياه الدقهلية، فيتو
مياه الدقهلية، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه، السبت ٢٠٢٤/١١/٩، من الساعة 8:00 صباحًا حتى 8.00 مساء، ولمدة 12 ساعة عن المناطق التالية: 
▪️بطره
▪️بساط 
▪️كتامة
▪️جزء من قرية الطويلة

وذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال ربط خط ٦٣٠ الجديد القادم من شربين باتجاه طلخا على قريتي كتامة وديسط..


وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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