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رياضة

يسجل هدفا كل 247 دقيقة، مشوار سامسون مع الزمالك بعد فسخ عقده

سامسون
سامسون

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشأن فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بالتراضي.

وكانت إدارة الزمالك تعاقدت مع سامسون أكينيولا في الميركاتو الصيفي لموسم 2022-2023 قادما من نادي كاراكاس الفنزويلي.

وفي السطور التالية نعرض أرقام سامسون أكينيولا مع الزمالك بعد فسخ عقدع بالتراضي.

أرقام سامسون أكينيولا مع الزمالك 

وشارك سامسون في 37 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات بواقع  1235 دقيقة.

ساهم خلال الـ 37 مباراة بـ 6 أهداف بواقع تسجيل 5 وصناعة هدف وحيد.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن سامسون أكينيولا يسجل هدفا كل 247 دقيقة.

وحصد سامسون بطولة وحيدة مع الزمالك وهي الكونفدرالية الإفريقية فيما لم يكن في قائمة الفريق بمباراة السوبر الإفريقي التي توج بها الأبيض.

الزمالك يستعد لضم نجم ليفربول السابق بعد فسخ عقد سامسون أكينيولا

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لإبرام صفقة أجنبية جديدة بعد فسخ عقد سامسون أكينيولا بالتراضي.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق اقترب من الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وعلمت فيتو أن فكرة التعاقد مع أوفي إيجاريا جاءت بناء على طلب من البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك خاصة أنه درب اللاعب من قبل في فريق  ريدينج الإنجليزي.

ويحق للزمالك التعاقد مع اللاعب رغم انتهاء الميركاتو الصيفي في مصر بسبب أن إيجاريا لاعب حر وسيتم قيده بدلا من سامسون أكينيولا. 

وفي السطور التالية نعرض أبرز المعلومات عن  أوفي إيجاريا بعد اقترابه من صفوف الزمالك.

كل ما تريد معرفته عن أوفي إيجاريا

أوفي إيجاريا من مواليد 18 نوفمبر عام 1997 أي يبلغ من العمر 27 عاما تقريبا ويبلغ طوله 188 سم ويلعب في مركز الجناح ووسط الملعب.

يمتلك أوفي إيجاريا الجنسيتين النيجيرية والإنجليزية ولكنه مثل منتخب إنجلترا في جميع المراحل السنية للناشئين والشباب للأسود الثلاثة وحقق معهم لقب كأس العالم للشباب.

سينضم للزمالك في صفقة انتقال حر حيث أنه لا يلعب لأي ناد منذ يناير الماضي بعد رحيله عن فريق ريدنج الإنجليزي.

بدأ  أوفي إيجاريا مسيرته في أكاديمية أرسنال ثم تدرج في ناشئين ليفربول قبل أن يلعب للفريق الأول في الريدز وشارك في 8 مباريات تحت قيادة الألماني يورجن كلوب.

لعب إيجاريا أيضا لأندية سندرلاند ورينجرز قبل أن يحط الرحال في ريدنج واستمر برفقته حتى شهر يناير الماضي قبل أن يرحل.

ولعب إيجاريا 127 مباراة بقميص ريدنج وخلالها سجل 9 أهداف وصنع 13 هدفا.

وسبق لإيجاريا اللعب تحت قيادة جوزيه جوميز في ريدنج وخاض برفقته 27 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وفي مسيرته الاحترافية بشكل كامل خاض 205 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 17 هدفا.

آخر مباراة شارك بها إيجاريا كانت في يوم 22 أغسطس من عام 2022 مع ريدنج ضد واتفورد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ولم يشارك منذ ذلك الوقت في أي دقيقة.


 

 

 

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