الزمالك ينتظم في معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا لمباراة سموحة

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الخميس في معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واختتم فريق الزمالك تدريباته على ملعب النادي بميت عقبة قبل أن يتوجه للإسكندرية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز غدا الجمعة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.