إيقاف قيد جديد للزمالك بسبب مستحقات باتشيكو

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك إيقاف قيد الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة للبرتغالي باتشيكو مدرب الأبيض السابق.

وقال سالم في تصريحات عبر برنامج زملكاوي: "إيقاف جديد لقيد الزمالك بسبب مستحقات باتشيكو.

وأضاف: "819 ألف يورو غرامة باتشيكو ضد الزمالك".

وواصل: "هذا الكم من الغرامات غير طبيعي ويضع ضغوط على المجلس الحالي".

وقال: “المجلس الحالي تحمل ما يقرب من نصف مليار جنيه غرامات على النادي”.

وأتم حديثه: "جارٍ التواصل مع إبراهيما نداي لتسوية مستحقاته".