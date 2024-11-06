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تعليم الشرقية: اجتماعات مكثفة بموجهي عموم المواد بالتعليم الفني

إجتماعات مكثفة بموجهى
إجتماعات مكثفة بموجهى عموم المواد بالتعليم الفنى

عقد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اليوم الأربعاء فى الفترة المسائية اجتماعا موسعا بقاعة التدريب بالمديرية مع مديري الإدارات النوعية وموجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة التربوية.

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مدير عام التعليم الفنى بالمديرية 

وذلك  بحضور المهندس أيمن الشوربجي مدير عام التعليم الفني لمناقشة الارتقاء بالعملية التعليمية ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية  المنظمة لانضباط العملية التعليمية لتقديم تعليم مميز ينعكس على مستقبل أبنائنا الطلاب.

 

حصر العجز في المواد الدراسية 

 مع استعراض رمضان  موقف كثافات الطلاب بالمدارس وحصر العجز في معلمي المواد الدراسية الأساسية  كما تضمن الاجتماع  مناقشة وضع حلول للقضاء على الفترة المسائية في جميع المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية وتنفيذ اليوم الدوار مع إعادة النظر في مواعيد دخول وخروج الطلاب.

 

توجيهات وزير التربية والتعليم والمحافظ

 وذلك تنفيذا محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  بضرورة تطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة.

 

ووجه وكيل أول الوزارة خلال الاجتماع  بمواصلة متابعة مديري إدارات المدارس والإشراف اليومي  والتنبيه عليهم  بالتواجد بالمدارس قبل وصول التلاميذ وأن يتابعوا بنفسهم  غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء طابور الصباح.

 

منع كافة أنواع العقاب للتلاميذ والطلاب

 والتشديد على مديري ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي ومنع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي  وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.

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تحليل نتائج الاختبار الشهرى ووضع برامج علاجية 

 كما شدد رمضان على مطالبة موجهين المواد الدراسية الأساسية المتابعين للمدرسة بدخول الفصول الدراسية ومتابعة أقياس مستوى الطلاب ورفع تقرير بمستوى الطلاب وأيضا متابعة الحصص والتأكد من تنفيذ خطة المنهج المقرر وتحليل النتائج لاختبار شهر أكتوبر لجميع المراحل التعليمية وضع برامج علاجية للطلاب والتلاميذ.

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