بحث حلول عاجلة ومستدامة لمشكلة ضعف المياه في العاشر من رمضان
اجتمع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مع ممثلي المكتب الاستشاري "انفايروسيفك"، الذي تم تكليفه بإجراء دراسة شاملة للاتزان الهيدروليكي لشبكة المياه والصرف الصحي بالمدينة. وتركز الاجتماع على مناقشة أسباب ضعف ضغوط المياه في بعض المناطق وكيفية معالجتها.
تم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة الإسراع في فحص حالة المحطات الحالية وشبكات المياه، وتقديم حلول فورية ومستدامة لتحسين الخدمة وضمان وصول المياه بضغط كافٍ إلى جميع المناطق. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهاز المستمرة لتعزيز كفاءة البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.