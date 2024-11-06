بحث حلول عاجلة ومستدامة لمشكلة ضعف المياه في العاشر من رمضان

اجتمع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مع ممثلي المكتب الاستشاري "انفايروسيفك"، الذي تم تكليفه بإجراء دراسة شاملة للاتزان الهيدروليكي لشبكة المياه والصرف الصحي بالمدينة. وتركز الاجتماع على مناقشة أسباب ضعف ضغوط المياه في بعض المناطق وكيفية معالجتها.

تم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة الإسراع في فحص حالة المحطات الحالية وشبكات المياه، وتقديم حلول فورية ومستدامة لتحسين الخدمة وضمان وصول المياه بضغط كافٍ إلى جميع المناطق. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهاز المستمرة لتعزيز كفاءة البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.