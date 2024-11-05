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وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة ههيا الثانوية الصناعية بنات

رمضان يتفقد مدرسة
رمضان يتفقد مدرسة ههيا الثانوية الصناعية بنات

شهد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية صباح اليوم ويحيي ابو النور مدير عام إدارة ههيا التعليمية طابور الصباح  بمدرسة ههيا الثانوية الصناعية بنات ومشاركا طالبات المدرسة تأدية تحية العلم والسلام الوطني مستمعا لفقرات البرنامج الإذاعي 

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توجيهات الوزير والمحافظ

 جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات  محمد عبد اللطيف  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية وذلك بمتابعة المدارس على الطبيعة والنظر فى احتياجاتها ةالعمل على سد العجز والنظر فى كثافات الطلاب

 

خطة الدولة هى النهوض بالتعليم الفنى 

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم ان  خطة الدولة  تهدف نحو الارتقاء والنهوض  بمستوى التعليم الفنى وتطويره لما يمثله من أهمية كبرى لمستقبل الصناعة والمشروعات القومية الكبري  المنفذه وقدرته  على تخريج كوادر فنية ماهرة ومدربة ومؤهلة لسوق العمل 

انتظام سير العملية التعليمية 

واطمأن علي انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة من خلال  تفقده فصول المدرسة   وورش المدرسة والقسام العملية داخل المدرسة وشارك الطالبات بعض الحصص العملية داخل قسم التبريد والتكيف   ثم توجه لقسم الاجهزة الدقيقة والتحكم الآلي و قسم الكهرباء والتركيبات الكهربية وناقش  الطالبات فيما تم دراسته من المناهج المقررة ثم  تفقد اقسام وقسم الملابس الجاهزة 

التعليم الفنى يحقيق برنامج التنمية الشامله 

 وأكد وكيل  أول الوزارة علي اهمية تدريب الطالبات  واكد  وأن التعليم الفني يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة ويعتبر قاطرة التنمية ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم حيث يسعى بنوعياته المختلفة لإعداد قوى عاملة ماهرة لخدمة خطط التنمية 

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الاشادة بارتفاع المستوى التحصيلى لدى الطالبات 

و في ختام زيارته أشاد وكيل أول الوزارة بارتفاع المستوي الدراسي للطالبات وارتفاع نسب حضور الطالبات ووجه الشكر مدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة متمنيا للجميع التوفيق

 

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محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم محافظة الشرقية يحيى ابوالنور مدير عام ادارة ههيا التعليمية طابور الصباح بمدرسة ههيا الثانوية الثانوية الصاعية للبنات السلام الوطني

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