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وزير الشباب ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان نادي الرياض (صور)

نادي الرياض الرياضي
نادي الرياض الرياضي بكفر الشيخ

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، نادي الرياض الرياضي في بداية جولة الوزير  بالمحافظة لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية، تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وتفقد الدكتور أشرف صبحي، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، تدريبات أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وكذلك عروض الكاراتيه، وتدريبات مدرسة كرة القدم بالنادي.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى دور الوزارة الهام في وضع ملف تطوير البنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة على رأس أولوياتها، مؤكدًا أن الطفرة الإنشائية وتدشين المنشآت الرياضية والشبابية الجديدة، تأتي وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة المصرية، مع تعظيم الإستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل للأنشطة الرياضية على كافة المستويات، وتقديم الخدمات الرياضية في شكل جديد يليق بالمصريين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن افتتاح نادي الرياض الرياضي، يعد إضافة للمنشآت الرياضية بالمحافظة ومتنفس جديد للنشء والشباب والأسر من قاطني مدينة الرياض والقرى المجاورة، معبرًا عن سعادته بتزامن الإفتتاحات مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى، مضيفًا أن النادي يضم المقر الإداري الجديد، مكون من طابقين، خصص به صالات للأنشطة الرياضية، والمكاتب الإدارية وملحق به ملعب قانوني منجل نجيل صناعي بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة

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