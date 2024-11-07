وزير الرياضة من كفر الشيخ: نتواصل مع الأجيال لمواجهة ظاهرة الإلحاد (فيديو)

أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ضرورة مناقشة ظاهرة الإلحاد من خلال الحوار الديني الواضح والواعي والمتقبل لمختلف العقليات والتساؤلات، مشيرًا إلى أنها من أهم القضايا التي ستناقشها الوزارة خلال الفترة القادمة بسبب انتشار الظاهرة وفقا للإحصائيات، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعا لمناقشة قضية الإلحاد بالتعاون مع رجال الأزهر لتوضيح الأمور الدينية السليمة للأجيال المختلفة وخاصة الشباب.

جاء ذلك خلال زيارته لكفر الشيخ، اليوم الخميس، في جولة تفقدية بحضور اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، وخالد مسعود رئيس قطاع الشباب بالوزارة واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد وسام صبري مساعد وزير الشباب والرياضة للكيانات الشبابية، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير، والدكتور محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة، ومحمد المعداوي رئيس اتحاد شباب كفرالشيخ وأمين صندوق اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

وفي سياق متصل فقد ناقشت الكيانات الشبابي بكفرالشيخ ظاهرة الإلحاد وانتشارها مؤخرا بشكل ملحوظ، حيث تم عمل اسكيتش تمثيلي عن مكافحة الالحاد، بمقر المجمع الثقافي بمدينة كفرالشيخ، نفذه اتحاد شباب كفرالشيخ من خلال طرح تساؤلات عن الإيمان واليقين ودور الأسرة والإعلام.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الكيانات الشبابية لها تأثير إيجابي كبير على الشباب خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، بهدف دمج الشباب في كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، في منح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الشباب هم الركيزة الأساسية وعصب الوطن، وأمل المستقبل في بناء نهضته وتقدمه، وأن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات، وتسعى لتوفير الفرص التي تحقق طموحاتهم وتساعدهم على الإسهام في مسيرة التنمية، وتأهيلهم من خلال المبادرات التنموية والبرامج التدريبية التي تهدف إلى صقل مهاراتهم وتوجيه طاقاتهم نحو البناء والإعمار.