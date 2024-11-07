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أخبار مصر

خالد عبد الغفار يبحث البرامج الصحية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 التقى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لمناقشة التعاون المشترك في تقديم الخدمات الطبية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

 

مناقشة برامج الرعاية الصحية المقدمة لآلاف العاملين بالمؤسسات الصحفية

 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة برامج الرعاية الصحية المقدمة لآلاف العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، حيث ثمن نائب رئيس الوزراء دورهم في نشر الوعي والمعرفة والتنوير وتعزيز الفهم بالقضايا المعاصرة، بما يساهم في بناء الوعي المجتمعي وتحقيق التقدم الذي تنشده الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس الوزراء أكد حرصه وتقديره للتعاون والتكامل بين الوزارة والهيئة الوطنية للصحافة في توفير الخدمات الطبية المميزة بالمستشفيات من كشف وعلاج، فضلًا عن حملات التطعيمات وتوفير اللقاحات اللازمة، مؤكدًا أهمية التحديث المستمر لقواعد بيانات العاملين بالمؤسسات الصحفية، للاستفادة من جميع البرامج الصحية التي تتيحها الوزارة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بتكثيف أعمال الخدمات الطبية ضمن مبادرات الصحة العامة (100 مليون صحة) داخل المؤسسات الصحفية القومية، من خلال القوافل الطبية المتنقلة، لإجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري لاكتشاف الأمراض والوقاية منها، بما يعود بالنفع على تحسين الصحة العامة للعاملين بالمؤسسات الصحفية.

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ومن جانبه، أعرب المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تقديره لموافقة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على دعم البرامج العلاجية التي تقدم للعاملين بالصحف.

وأشار إلى الاتفاق خلال الاجتماع على التوسع في خدمات الرعاية الطبية المقدمة للعاملين بالصحف، موضحًا اتجاه الدولة لتقديم رعاية طبية فائقة دون تمييز لجميع العاملين بالصحف القومية، كما أكد التنسيق والتكامل مع وزارة الصحة والسكان، من أجل توفير هذه الرعاية الصحية المتميزة، في إطار جهود الهيئة الوطنية للصحافة لاهتمام بصحة وسلامة العاملين بها.

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