وكيل الصحة بالبحيرة يجتمع مع فريق تنظيم الأسرة بالمديرية وأبو المطامير

عقد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اجتماعًا مع فريق تنظيم الأسرة بالمديرية وفريق تنظيم الأسرة بأبو المطامير، بحضور الدكتورة سحر الزلباني مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتور عصام الشيخ مدير الإدارة الصحية بأبوالمطامير، لمناقشة كافة أوجه العمل وأهمية رفع مؤشرات الأداء عن النسب الحالية فى إدارة أبوالمطامير الصحية، ومناقشة الإحصائيات الشهرية لإستخدام وسائل تنظيم الأسرة ومناقشة أهم المعوقات وطرق حلها، والدور الكبير للرائدات فى حملة ١٠٠ يوم صحة التى أوشكت على الانتهاء.

استخدام وسائل تنظيم الأسرة فترة كافية ما بين الولادات

وأكد وكيل الوزارة، على رفع الوعى الصحى للسيدات وتعريفهن بضرورة استخدام وسائل تنظيم الأسرة فترة كافية ما بين الولادات، حرصًا على سلامة وصحة الأم والطفل، مشيرا إلى أهمية تنظيم الأسرة والقضية السكانية وأن الزيادة السكانية تلتهم أى تنمية تقوم بها الدولة، مشددا على ضرورة الإهتمام بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة وتلبية الاحتياجات غير الملباة للمجتمع.

توجيه الرائدات بتكثيف وبعمل ندوات توعية

وتم التأكيد على مشرفات الرائدات بمراجعة المنقطعات يوميا ومقارنتها مع ممرضة تنظيم الأسرة، وضرورة تطابقها ومراجعة سجل المنقطعات سواء من داخل الحصر أو خارج الحصر، كذلك تدريب الرائدات المقصرات، وتوجيه الرائدات بتكثيف وبعمل ندوات توعية بالوحدة عن أهمية تنظيم الأسرة وفوائده، وكذلك أثناء الزيارات المنزلية.