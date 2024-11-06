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صحة ومرأة

الصحة تكشف الموعد المناسب لتحليل عينة دم الكعب للمولود

عينة كعب القدم
عينة كعب القدم

كشفت وزارة الصحة عن الموعد المناسب للحصول على عينة الدم بالكعب لتحليلها للمولود للكشف عن الإصابة بالأمراض الوراثية. 

 عينة الدم من الكعب  

 

وأكدت وزارة الصحة أنه يمكن أخذ عينة الدم من الكعب من اليوم الثالث حتي السابع بعد الولادة.

فحوصات الأمراض الوراثية 

وأوضحت انه يتم عمل فحوصات لبعض الأمراض الوراثية خلال أول 72 ساعة من الولادة لجميع الأطفال من خلال الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، لتقليل ومنع حدوث الإعاقات التي تسببها الأمراض الوراثية ومن ضمنها التأخر العقلي.

 

وتوفر وزارة الصحة مبادرة للكشف عن الأمراض الوراثية تعمل حاليًا في مرحلتها الأولى، والتي تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين، في حضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان

وتشمل الأمراض الـ19 التي يتم الكشف عنها، (قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، ارتفاع حمض جلوتاريك بالدم، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، مرض البول القيقبي، التليف الكيسي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، ارتفاع التيروزين في الدم "النوع الأول" ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).

 

عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها في معامل المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض "Egyptian CDC"

 

وقالت وزارة الصحة إن الفحص يتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها في معامل المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض "Egyptian CDC"، المزودة بأحدث الأجهزة العالمية في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، موضحة أنه في حالة إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدي للمرض، وبدء تلقي العلاج اللازم «مجانا» وفقًا للبروتوكولات المقررة من اللجنة العلمية للمبادرة.

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ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نانيس عبدالمحسن منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، أنه تم تخصيص 42 مركزًا لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجارِ التوسع تباعًا في تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية، موضحًة أن هذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية «مجانا» للأطفال الذين يعانون من أي أمراض وراثية، لمساعدتهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور، للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية.

 

 

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