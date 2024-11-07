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أخبار مصر

كرمه السيسي في ذكرى أكتوبر، وفاة البطل محمد المصري صائد الدبابات

الرئيس السيسي والبطل
الرئيس السيسي والبطل المصري, فيتو

توفي البطل محمد المصري اليوم الخميس المعروف بصائد الدبابات في حرب أكتوبر بعد صراع مع المرض داخل مستشفى المعادي العسكري.

وجاءت أبرز المعلومات عن محمد المصري كالتالي:

- كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر 51.

- ولد محمد إبراهيم المصري عام 1948 وتم تجنيده في الـ24 من شهر سبتمبر عام 1969 وتم توزيعه على سلاح الصاعقة.

- التحق بالجيش كمجند بسلاح الصاعقة في سبتمبر 1969 وبعد عامين التحق بسلاح المظلات.

- شارك في حرب أكتوبر 1973.

- كان ضمن الموجة الأولى التي عبرت قناة السويس تحت غطاء نيران المدفعية والقوات الجوية حيث كان موكلًا إليه مهمتين، هما: صد هجوم العدو المفاجئ أثناء العبور والاقتحام، والعمل خلف خطوط العدو، وقام بإطلاق أول صاروخ في الحرب وعمره وقتها 23 عامًا.

- نجح في تدمير 27 دبابة للعدو بينها دبابة عساف ياجوري قائد اللواء 109 في الجيش الإسرائيلي

 

- حصل على وسام نجمة سيناء عام 1974.

- أعلنت أسرة محمد المصري صائد الدبابات في حرب أكتوبر عن وفاته اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024.

- أعلن نجل شقيقته، أحمد رمزي الشعراوي الخبر في منشور عبر صفحته على فيسبوك قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله خالي محمد المصري صائد الدبابات ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته سيتم تشييع جثمانه بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة.

-  توفي عن عمر يناهز 76 عامًا.

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البطل محمد المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

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