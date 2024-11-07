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محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ببنها

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

قاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز ومدينة بنها، بحضور اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية، واللواء طارق ماهر رئيس مجلس مدينة بنها، واللواء محمد الشريف مساعد مدير الأمن والعقيد إسلام طه  مأمور مركز بنها. 

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محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات 

وخلال الحملة تم تنفيذ إزالة ٧ حالات مخالفة على مساحة ١٤٠٠ م٢،  بقرية ميت الحوفيين بالوحدة المحلية بكفر الجزار وقرية كفر العرب بالوحدة المحلية بمرصفا بمركز ومدينة بنها، وكلها بالطوب السن، وتمت إزالة المخالفة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية وقوة التدخل السريع بالمحافظة.
كما أكدَ «عطية» الاستمرار في مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفوري معها.

وفي السياق ذاته، شددَّ محافظ القليوبية على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية أمن القليوبية شبرا الخيمة

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