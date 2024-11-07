الخميس 07 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الكويت توجه نداء مهما للوافدين، اعرف التفاصيل

قوات الداخلية الكويتية
قوات الداخلية الكويتية فى المطار، فيتو

وجهت وزارة الداخلية الكويتية، نداء مهما إلى الوافدين الذين لم يجروا البصمة البيومترية بضرورة الانتهاء منها قبل 31 ديسمبر المقبل، وذلك بعد الحصول على موعد على تطبيقي «سهل» أو «متى».

البصمة البيومترية في الكويت

ونشرت وزارة الداخلية كتيبات توعوية بهذا الشأن بعدة لغات.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الداخلية المواطنين الكويتيين إلى سرعة عمل البصمة البيومترية قبل انتهاء المهلة المحددة في تاريخ 30 سبتمبر 2024، حيث سيتم وقف البطاقة المدنية وجميع المعاملات الحكومية والمصرفية لمن لم يقم باستكمال إجراءات البصمة البيومترية فور انتهاء المهلة.

 المراكز المخصصة لعمل البصمة البيومترية

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية، فقد تم وقف العمل في مكاتب التبصيم بمراكز المجمعات التجارية ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/10/1، حيث سيتم استقبال المراجعين في المراكز المخصصة لعمل البصمة البيومترية في (إدارات تحقيق الشخصية) التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية والتي تعمل "طوال أيام الأسبوع" من الساعة ⁦‪8:00‬⁩ صباحًا حتى الساعة 10 مساء.

وبحسب  الداخلية الكويتية ،  يتوجب حجز موعد مسبق من خلال تطبيق "سهل" في خانة المواعيد، قبل التوجه إلى المراكز المخصصة.

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