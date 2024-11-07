الخميس 07 نوفمبر 2024
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اقتصاد

مؤشرات البورصة تتلون بالأخضر، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد

مؤشرات البورصة، فيتو
مؤشرات البورصة، فيتو

البورصة المصرية ، صعدت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024، وسجل قطاع البنوك تداولات بقيمة 399.927.145 جنيه، بنسبة  تقدر بــ 21.33 %.

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم

اجمالى تداولات اليوم -  فيتو 
إجمالى تداولات اليوم -  فيتو 

 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% عند مستوى 31264 نقطة.
  • وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% عند مستوى 38821 نقطة.
  • وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7%  عند مستوى 13719 نقطة.
  • كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53%  عند مستوى 8245 نقطة.
  • وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 11504 نقاط.
  • وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.44% عند مستوى 3253 نقطة.

 

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التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

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