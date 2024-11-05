الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
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وجاء يوم 5 نوفمبر!

اليوم الخامس من نوفمبر وهو اليوم الذى يترقبه العالم كله، أوروبا وروسيا والصين وإسرائيل وإيران والعرب أيضا، فهو يوم الإنتخابات الأمريكية التى ستحدد ساكن البيت الأبيض لأربعة سنوات قادمة، ترامب أم هاريس! 
 

ولا يتفق الجميع في الموقف تجاه من يحبذون فوزه في هذه الانتخابات ليقود أمريكا، مثلا بينما يحبذ الروس والاسرائيليون ترامب فإن الصينيون يفضلون هاريس، وذات الأمر ربما يرغبه الاوروبيون والإيرانيون، أما الفلسطينيين فإنهم لا ينتظرون خيرا من كلاهما..  

 

فهم جربوا ترامب رئيسا فوجدوه داعما بكل قوة لإسرائيل ومطامعها في أرضهم وتعرضوا لحرب إبادة في وجود هاريس في موقع نائب الرئيس الامريكى، وهذه الحرب مولتها أمريكا وحاربتهم فيها إسرائيل بأسلحة أمريكا ولم تسعى أمريكا بجدية لوقف تلك الحرب البشعة.

 

استخفاف!

رسالة الست المديرة!


وسيعرف كل من يترقبون هذه الانتخابات من هو الساكن الجديد للبيت الابيض، وبالطبع الجميع إستعد للتعامل معهم وحدد من قبل سياساته، بينما نحن العرب لم نفعل ذلك مجتمعين، وحتى الدعوة السعودية لعقد قمة عربية وإسلامية هذا الشهر تأتى بعد معرفة نتيجة الانتخابات الامريكية ومن فاز فيها وسيقومون بالتعامل معه.. لذلك نرجو أن تنتهى هذه القمة إلى صياغة سياسة عربية مشاركة تنتهجها الدول العربية في هذه الظروف الدقيقة التى نعيشها الان.

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