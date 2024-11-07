رئيس مدينة منشأة أبو عمر في الشرقية يتفقد أعمال النظافة بالشوارع

قام اليوم رئيس مدينة منشأة أبوعمر بمحافظة الشرقية بجولة تفقدية للاطمئنان على الحالة العامة بشوارع المدينة مع متابعة العمل بمنظومة النظافة اليومية واطمأن على تكثيف الأعمال لرفع مستوى النظافة وعدم السماح بوجود أي مظاهر لتراكمات القمامة بالشوارع ورفع القمامة أولًا بأول ونقلها خارج نطاق المدينة.

خروج جميع المعدات

كما قام رئيس حي ثان الزقازيق بالمرور صباح اليوم على مقر الحملة الميكانيكية بالصيادين للتأكد من خروج جميع المعدات وكذلك المرور على مقر إدارة تحسين البيئة كما قام بمتابعة مجهودات النظافة بالشوارع.

متابعة الحملة الميكانيكية بحي أول

كما قام رئيس رئيس حى أول الزقازيق بمتابعة أعمال الحملة الميكانيكية وبالاشتراك مع محمد عمران نائب رئيس الحي وعاطف عبد السلام مدير الحملة الميكانيكية لحى أول الزقازيق ومتابعة أعمال تشغيل وإصلاح وخروج المعدات للحملة الميكانيكية لحى أول الزقازيق.

متابعة أعمال النظافة والتطهير بالمدينة

كما قام رئيس مدينة صان الحجر بمتابعة النشاط اليومي لأعمال رفع القمامة من الشوارع ورفع مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين حيث تم متابعة أعمال النظافة والتطهير اليومية ورفع تجمعات القمامة من الشوارع والميادين

نقل 12 طن قمامة من مدخل بوابة صان

وتم تجميع ونقل ١٢ طنا من القمامة بمنظومة الجمع المنزلى والشوارع ومتابعة النظافة اليومية بالأحياء الآتية بداية من مدخل البوابة من جهة الحسينية مرور بوسط المدينة حى الهاويس ومنطقة الطلبات وحى الثمانية وحى العلواية

تصليح الأعطال الكهرباء مدينة صان الحجر

كما قام قسم الكهرباء بعمل صيانة على طريق الجمالية عند البوابة مع تقاطع مدخل طريق رمسيس وتصليح الأعطال وكذلك الخلية العمومية ومنطقة مركز الشرطة وتم رفع النزلات ومراجعة التوصيلات الكهربائية

متابعة المحلات التجارية بحي أول الزقازيق

كما قام رئيس حى ثان الزقازيق بمتابعة المحال التجارية والتأكد من إعلان السعر للجمهور بشكل واضح وكذلك للتأكد من صلاحيتها حفاظًا على أرواح المواطنين.

متابعة الوحدة المحلية بقرية الصحافة بمشتول

كما قام رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بالمرور والمتابعة على الوحدة المحلية بالصحافة بـالفترة الصباحية والتنبيه مشددًا على رئيس الوحدة بضرورة المتابعة المستمرة وبالوحدة المحلية بالصحافة وكذلك متابعة ملف التصالح والعمل بالقانون الجديد وانتظام العمل في تلقي طلبات التصالح من المواطنين.

الموقف التنفيذى للتصالح بديرب نجم

كما قام رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء مؤكدًا سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن على شهادة البيانات واستكمال باقي إجراءات التصالح.

متابعة منظومة النظافة بابوحماد

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بمتابعة أعمال منظومة النظافة على الطرق الرئيسية وعمل سيارة المكنسة شفط السافوحة والأتربة بمنطقة ابوحماد البلد وشارع الجيش وشارع بورسعيد وذلك لمزيد من الناحية الجمالية.

حملة إشغالات ببلبيس

كما قام رئيس مركز ومدينة بلبيس صباح اليوم بحملة إشغالات صباحيه بالتعاون مع شرطة المرافق بمركز مدينة بلبيس للحفاظ على السيولة المرورية بالسوق.

مدينة القنايات

كما قام رئيس مدينة القنايات بتركيب عدد 2 عامود إنارة عامة بدلا من الأعمدة التي سقطت اليوم نتيجة تصادم سيارة بهم..وتم رفع مخلفات القمامة من كافة مراكز التجميع بنطاق المدينة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيدًا لنقلها إلى المدفن الصحي كما تم نقل كمية تراكمات قدرها 40 طنا من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي.

طلبات التصالح فى مخالفات البناء

كما قام رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بمتابعة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين.