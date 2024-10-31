محافظة الشرقية تنظم ندوة توعوية ورحلة تثقيفية لطلاب مدرسة النور للمكفوفين

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة رفع الوعى الأثرى لدى طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية المختلفة لتعريفهم بعظمة آثار بلادهم والتي تساهم فى ترسيخ الهوية الثقافية لدى أبنائنا الطلاب والطالبات.

الدكتورة نرمين عوض الله

أكدت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضارى بالديوان العام بمحافظة الشرقية، أنه تم تنظيم ندوة توعوية وتثقيفية و رحلة إلى منطقة آثار تل بسطا وورشة عمل لطلاب مدرسة النور للمكفوفين بمدينة الزقازيق وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومفتشى آثار منطقة تل بسطا ومفتشي الآثار الإسلامية والقبطية، حيث بلغ عدد الطلاب ١٠٠ طالب وطالبة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء فى ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم عناصر فعالة، وأيضا مشاركة فى نهضة الوطن ولهم كل الحقوق فى الرعاية والاهتمام، وتعتبر مصر من أهم الدول التي يشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام خاصة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم والإيمان التام بما لديهم من قدرات وإمكانات إذا ما توفرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعاية.

أهمية المواقع الأثرية

وكذلك الفرص المتكافئة سيتمكنون من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، وأعرب طلاب المدرسة عن سعادتهم بهذا البرنامج والذي يهدف إلى توعيتهم بأهمية هذه المواقع الآثرية واطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التى تتم للحفاظ على الآثار.

تنفيذ البرامج التوعوية

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري أن الهدف من تنفيذ البرامج التوعوية زيادة الوعى المجتمعي بأهمية التعرف على الحضارات وخاصة المصرية وإثراء مفهوم التراث باعتباره أهم المقومات المعرفية