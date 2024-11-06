محافظ دمياط يفتتح الملتقى التوظيفى الأول برأس البر

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، الملتقى التوظيفى الأول بالمحافظة بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر، الذى يأتى تحت شعار "إحنا معاك"، وفى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " ومهرجان دمياط ٢٠٢٤.



حيث جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والأستاذ فتحى التلاوى مدير مديرية العمل والأستاذ جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي والأستاذ حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة، واللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

الملتقى التوظيفي يضم أكثر من ٧٥٠ فرصة عمل لوظائف مختلفة

ويأتى الملتقى الذى يأتى بالتعاون مع مديريتى العمل والتضامن الاجتماعي، ليضم أكثر من ٧٥٠ فرصة عمل لوظائف مختلفة، بالإضافة إلى توفير فرص تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات الناشئة من خلال جهاز تنمية المشروعات وبرنامج مشروعك وإدارة بناء وتنمية القرية، علاوة على مشاركة مكتب كاريتاس مصر لتوفير فرص تدريبية متنوعة حول ريادة الأعمال والتسويق الشخصى بالذكاء الاصطناعى.

الدكتور أيمن الشهابى يشيد بالشراكة المتميزة بين مختلف الجهات لتوفير فرص التوظيف والتدريب والتمويل

وقد حرص "المحافظ" على تفقد الملتقى والتعرف على الفرص التى تم اتاحتها من خلال القطاع الخاص، والجهات المشاركة، وأشاد بهذا التكامل والتعاون بين كافة الجهات لتوفير فرص التوظيف والتدريب والتمويل اللازم، كما أكد أن الملتقى فرصة متميزة لتسهيل وصول فرص العمل التى يتيحها القطاع الخاص للشباب بالمحافظة.

المحافظ يُسلم عقود عمل لعدد ٧ شباب من ذوى الهمم وماكينتي خياطة لسيدتين

كما سلم "محافظ دمياط" عقود عمل لـ ٧ شباب من ذوى الهمم، وماكينين خياطة للفائزتين بالدورات التدريبية التى أطلقها مركز التدريب المهنى بمديرية العمل.

محافظ دمياط يفتتح الملتقي التوظيفي الأول

المحافظ يُعلن استمرار التقديم للوظائف الكترونيًا حتى نهاية المهرجان السبت المقبل

هذا ويشار إلى أنه ووفقًا لتوجيهات محافظ دمياط سيتم استمرار التقديم بالوظائف إلكترونيًا عبر الموقع التالى حتى نهاية مهرجان دمياط ٢٠٢٤ السبت المقبل ٩ نوفمبر من هنا.