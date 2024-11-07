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ميناء الإسكندرية يستقبل الباخرة السياحية AIDA blu القادمة من إيطاليا

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

 استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة إيمان شرف مدير عام الهيئة والإدارة العامة لحركة الركاب بميناء الإسكندرية، لاستقبال الباخرة السياحية "AIDA blu” - التى ترفع علم إيطاليا والتابعة للوكيل السياحي والملاحي "رابسودي"، القادمة من ميناء بورسعيد البحري وتقل على متنها سائحين من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى طاقم السفينة الاستقبال.

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 جاء ذلك وفقا لتوجيهات الوزير الفريق أحمد خالد حسن سعيد - محافظ الإسكندرية ودعمه الكامل للحركة السياحية بالإسكندرية، وفى إطار التعاون المستمر بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري  أحمد عبد المعطي حواش - رئيس مجلس الإدارة.

 وتم تقديم عروض فنية للفرقة النوبية بقيادة الفنان طارق جمعة، التى نالت إعجاب السائحين الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغانى، ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة مساء اليوم والمتجهة إلى ميناء رودس باليونان.

 وأصدر الفريق احمد خالد حسن محافظ الإسكندرية تعليماته للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وأمان، وأكد على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.


 وكان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية اللواء بحرى هشام صفوت- نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل، وعبد الوهاب محمد-مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية وأمل العرجاوي- مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، والربان محمد صفوت-رئيس الإدارة المركزية للحركة، والعميد بحري محمد نمر-مدير عام حركة الركاب، وحسام غريب-مدير إدارة الإستقبال بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشريف محمد، شيرين فرج مسؤولي العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ومحمد فخري منسق العروض الفنية.

 

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