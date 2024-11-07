الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

المدن الجديدة تواصل استقبال الوفود الأجنبية المشاركة بالمنتدى للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية

وفود أفريقية، فيتو
وفود أفريقية، فيتو

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن المدن الجديدة تواصل استقبال الوفود الأجنبية المشاركة في فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي، للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية على أرض الواقع بمختلف تجلياتها سواءً في المشروعات السكنية المتنوعة وخاصة الإسكان الاجتماعى، أو مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، وغيرها.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم إعداد جدول زيارات ميدانية للوفود الأجنبية المشاركة في فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى، لمشروعات عدد من المدن الجديدة، وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وحدائق العاصمة، والشروق، وغيرها، وكذا مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، مثل مشروع تطوير منطقة ماسبيرو، ومنطقة سور مجرى العيون، والأسمرات وغيرها.


 مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص

وأضاف الوزير، أن الزيارات شملت أيضًا، مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، وكذا مشروعات التطوير التى تم ويجرى تنفيذها بمحافظة القاهرة، ومنها ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، وحدائق الفسطاط، وغيرهما، إضافة إلى زيارة المتحف المصري الكبير، ومشروعات أحياء القاهرة التاريخية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن تلك الزيارات تهدف لإطلاع الوفود الأجنبية المشاركة بالمنتدى الحضرى العالمى من مختلف أنحاء العالم، على التجربة العمرانية المصرية بتجلياتها المختلفة، وإبراز قدرة الدولة المصرية، وقدرة شركات المقاولات المصرية على تنفيذ مختلف المشروعات، مما يفتح آفاقًا وأسواقًا جديدة لتصدير التجربة العمرانية المصرية الرائدة.

وقد أشادت الوفود الأجنبية المشاركة في المنتدى الحضري العالمي فى نسخته الثانية عشرة، خلال زياراتها الميدانية للمشروعات المختلفة، بما حققته الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية، معربين عن تطلعهم للتعاون المشترك مع الدولة المصرية للاستفادة من تلك التجربة الرائدة والمتميزة، ومشاركة التجارب وتبادل الخبرات.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان الاجتماعي الاسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربينى المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة المنتدى الحضرى العالمى

مواد متعلقة

جهاز تنمية المشروعات يستعرض أنشطته التنموية في المنتدى الحضري العالمي

محافظ القاهرة يستقبل ضيوف المنتدى الحضري العالمي بقرية الفواخير

الأكثر قراءة

ننشر صورة المعلم المتوفى بسبب ولي أمر بمدرسة إعدادي بالقاهرة

فرصة لا تعوض، الجمارك تعرض 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب للبيع

البنك المركزي السعودي يوجه تحذيرا عاجلا لعملائه

ننشر كراسة شروط مزاد الجمارك لبيع 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب

الجنيه الذهب يتكبد خسائر فادحة خلال 24 ساعة

ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة بالمنوفية

زيادة تصل لـ20 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

زيادة جديدة في أسعار 3 أنواع من السجائر

منوعات

المزيد

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس بالسوق المحلية

شركة جديدة ترفع أسعار السجائر

ننشر كراسة شروط مزاد الجمارك لبيع 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب

المزيد

انفوجراف

موضوع خطبة الجمعة 8 نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يعقد ملتقاه الفقهي للصم "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"

دعاء ليلة الجمعة للرزق وتيسيره والبركة فيه

ما هو العصف المأكول؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads