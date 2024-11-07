البنك المركزي السعودي يوجه تحذيرا عاجلا لعملائه

أصدر البنك المركزي السعودي "ساما"، تحذيرا شديد اللهجة من تحويل الأموال لجهات الفوركس غير المرخص، وأكد أهمية الاستثمار من خلال المؤسسات الموثوقة.

تعزيز الوعي المالي

وشدد المركزي السعودي "ساما"، عبر حساب شكاوى العملاء وتعزيز الوعي المالي، على أهمية تجنب تحويل الأموال لجهات الفوركس غير المرخص.

وقال ساما: "لا تكن ضحية استثماراتها الوهمية".

المؤسسات المالية الموثوقة

وختم: "الاستثمار من خلال المؤسسات المالية الموثوقة يحفظ حقوقك".