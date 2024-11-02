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اقتصاد

الريال السعودي يكسر حاجز الـ 13 جنيها بالبنوك

الريال السعودى
الريال السعودى

الريال السعودى، شهد سعر  الريال السعودي ارتفاعا كبيرا أمام الجنيه في  البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، وذلك قبيل أيام من اجتماع صندوق النقد الدولي المرتقب، ليسجل نحو 13.04 جنيها للبيع فى البنوك المصرية. 

وتنشر "فيتو" سعر  الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة.

 

 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.02 جنيها للشراء.

13.04 جنيها للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري

12.98 جنيها للشراء.

13.04 جنيها للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

12.98 جنيها للشراء.

13.04 جنيها للبيع.

 

 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.12  جنيها للشراء.

13.47  جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB 

13.01  جنيها  للشراء.

13.04 جنيها للبيع.

 

 

ماذا تعرف عن الريال السعودى؟ 

الريال السعودي هو الوحدة الأساسية لعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة - وجمعها هللات -، ويصدر الريال السعودى عن البنك المركزي السعودي، قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، كما أنه مرتبط بالدولار الأمريكي منذ 1986.

 

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