بيان عاجل من السعودية بشأن الأحداث الأخيرة بولاية الجزيرة في السودان
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن قلق المملكة إزاء استمرار القتال في السودان وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقوع عدد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين
واستنكرت الوزارة السعودية، في بيان، في هذا الإطار ما حدث مؤخرًا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين، والذي يعد انتهاكًا للقانون الدولي، ومبدأ حماية المدنيين.
ودعت المملكة إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو 2023، وتحث الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية
كما جددت المملكة موقفها الثابت في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله، مؤكدةً أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان.
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