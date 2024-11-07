الكاف يحدد موعد مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري الأبطال

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، موعد مباراة بيراميدز وساجرادا الأنجولي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري الأبطال

وتقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري في السادسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي.

مجموعة بيراميدز

وضمت مجموعة بيراميدز، المجموعة الرابعة D، كلا من: ( دجوليبا المالي -ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي-بيراميدز المصري-الترجي التونسي).

وتضم المجموعة الرابعة بدوري الأبطال أندية الترجي التونسي وبيراميدز. وديجوليبا المالي، وساجرادا الأنجولي.

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات

وتقام الجولات الستة في دور المجموعات بدوري الأبطال على النحو التالي:

الجولة الأولى: بيراميدز وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي احد يومي 26 نوفمبر 2024.

الجولة الثانية: دجوليبا المالي وبيراميدز أحد يومي يومي 6 و7 ديسمبر

الجولة الثالثة: الترجي وبيراميدز أحد يومي 13 و14 ديسمبر

الجولة الرابعة: بيراميدز والترجي أحد يومي 3 و4 يناير 2025.

الجولة الخامسة: وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي وبيراميدز أحد يومي 10 و11 يناير

الجولة السادسة: بيراميدز ودجوليبا المالي أحد يومي 17 و18 يناير

مجموعات دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى A ( مولودية الجزائري - الهلال السوداني -يانج أفريكانز التنزاني- تي بي مازيمبي الكونغولي

المجموعة الثانية B (مانيما يونوين الكونغولي - الجيش الملكي المغربي-الرجاء المغربي- ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

المجموعة الثالثة C ( ستاد أبيدجان الإيفواري - أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي-شباب بلوزداد الجزائري-الأهلي المصري

المجموعة الرابعة D ( دجوليبا المالي -ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي-بيراميدز المصري-الترجي التونسي

نظام قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولتين على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في كلتا المسابقتين.

الأهلي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في قائمة الأكثر تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز بها في 12 مرة سابقة، أولها عام 1982 وآخرها عام 2024 على حساب الوداد المغربي، كما أنه وصل للنهائي في 6 مناسبات آخر 7 سنوات.