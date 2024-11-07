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أخبار مصر

ننشر صورة المعلم المتوفى بسبب ولي أمر بمدرسة إعدادي بالقاهرة

المعلم المتوفى، فيتو
المعلم المتوفى، فيتو
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حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما تم تداوله بشأن وفاة معلم لغة إنجليزية بمدرسة الحلمية الإعدادية بنات بمنطقة الخليفة بمحافظة القاهرة.

وفاة معلم بعد مشاجرة داخل المدرسة بالقاهرة

فالبداية كانت عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة داخل المدرسة، ونقل المدرس إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث فارق الحياة بعد إصابته بنزيف داخلي وجلطة في المخ.

وكشفت التحريات أن المدرس المتوفى يدعى “محمد ز.”، ويعمل مدرسًا للغة الإنجليزية في المرحلة الإعدادية مدرسة الحلمية الإعدادية بنات بمنطقة الخليفة وفقًا لشهادة ابنته وبعض زملائه، فإن المشاجرة نشبت بعد أن قام المدرس بتوبيخ ابنة المتهم بسبب تقصيرها في الدراسة. 
 

وتوجه والد الطالبة، الذي يعمل مدرسًا أيضًا في مدرسة أخرى، إلى المدرسة لمعاتبة المدرس، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية انتهت بسقوط المدرس مغشيًّا عليه.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أن ولي أمر الطالبة يعمل أيضا مدرسا لكن في مدرسة أخر.

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سبب وفاة معلم في طابور الصباح بالأقصر

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ومن جانبه كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لواقعة وفاة معلم بمدرسة الحلمية الإعدادية بنات بمنطقة الخليفة محافظة القاهرة، وذلك على يد ولي أمر تلميذة.

 وفاة المعلم بالخليفة 

وأوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما يتم تداوله بشأن وفاة معلم في مدرسة الحلمية الإعدادية بنات بمنطقة الخليفة على يد معلم آخر هو واقعة صحيحة ولكن الواقعة تعود ليوم الأحد الماضي.

وفاة معلم بمدرسة الحلمية الإعدادية بنات

وأكد مصدر وزارة التربية والتعليم أن واقعة وفاة المعلم حدثت خارج أسوار المدرسة وذلك بسبب مشادة كلامية بين الطرفين أدت إلى سقوط مدرس اللغة الإنجليزية على الأرض مغشيًّا عليه، وأنه على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

 

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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