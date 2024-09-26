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محافظات

سبب وفاة معلم في طابور الصباح بالأقصر

مدرسة إسنا، فيتو
مدرسة إسنا، فيتو

شهدت محافظة الأقصر وفاة مدرس مادة الدراسات الاجتماعية بمدرسة إسنا الابتدائية الحديثة، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 54 عاما، أثناء طابور الصباح.

وفاة معلم في الأقصر 

ولفظ المعلم أنفاسه الأخيرة بعدما سقط مغشيًا عليه أثناء طابور الصباح اليوم الخميس بالمدرسة، وعند محاولات إفاقته تبين أنه توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة إصابته. 

تشييع جنازة معلم الأقصر 

وشيع المئات من أبناء مركز ومدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر جثمان المعلم، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بإسنا، وسادت حالة من الحزن الشديد على أهل قريته وأصدقائه والتلاميذ بإدارة إسنا التعليمية.

ونعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر المعلم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك في بيان قالت فيه:«ببالغ  الحزن والأسى، وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى الزميل حسين سعدي الصادق، معلم مادة الدراسات بمدرسة إسنا الحديثة الابتدائية عن عمر يناهز ٥٤ عامًا، لذا يتقدم الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر وجميع العاملين بالمديرية بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله، سائلين الله له العفو والمغفرة، ولأهله الصبر والسلوان».

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