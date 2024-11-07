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وكيل التعليم بالجيزة يحيل معلمين وإخصائيين للتحقيق لتغيبهم عن العمل

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة

تفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، سير العملية التعليمية بإدارة الهرم التعليمية ومبنى الإدارة التعليمية لمتابعة سير انضباط العمل.

وبدأ عطية الزيارة بإدارة الهرم التعليمية، حيث تفقد مدارس (أحمد بهجت الرسمية لغات، محمد كريم الاعدادية المشتركة، الدكتور عبد المنعم سعودي الابتدائية، أحمد بهجت الثانوية بنين، ومدرسة الشهيد عبد الله أبو زيد الابتدائية).

 

 

كما تفقد مبنى الإدارة التعليمية لمتابعة مدى الانضباط الإداري وحسن المعاملة مع الجمهور وانتظام سير العمل، وحصر نسبة الغياب من السادة العاملين بالإدارة،  كما عقد اجتماع مع الموجهين الأوائل للوقوف على سد العجز ومطابقة الأنصبة الخاصة بالمعلمين مع محاسبة كل معلم في حالة عدم اكتمال نصابه.

وأحال وكيل الوزارة معلمًا ومشرف المادة للشئون القانونية لعدم اكتمال نصابه، كما أمر بالتحقيق مع المعلمين والاخصائيين الاجتماعيين المتغيبين عن العمل.

وأكد مدير تعليم الجيزة ضرورة تقليل الكثافات عن 49 طالبا وطالبة، والتنبيه على استمرار النظافة العامة بالمدارس والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومى حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

 كما شدد على حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين وحل مشكلة الكثافات ونزول لجان متابعات يوميا وتواجد العلم والقسم.

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