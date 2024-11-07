محافظ الغربية يتابع الخدمات المقدمة للمرضى بمستشفى محلة مرحوم التخصصي

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم اجتماعًا مع الدكتورة جهاد المشد مدير مستشفى محلة مرحوم التخصصي لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المستشفى والعمل على حلها ومراجعة الخدمات المقدمة للمرضى والتأكد من جودتها.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة للقطاع الصحي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بعروس الدلتا.

وخلال الاجتماع استمع المحافظ الى التحديات التي تواجه المستشفى، والمقترحات الخاصة بالعمل على تذليلها، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك المعوقات وتوفير الاحتياجات اللازمة لدعم المستشفى، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمرضى بكفاءة عالية.

وأشاد المحافظ بالمستشفى التي تقع على مساحة 7700 متر مربع على 3 طوابق، وتضم 63 سريرا داخليا و14 سرير استقبال وطوارئ و21 حضانة و6 سرير عناية و3 غرف عمليات، وتشمل أقسام النساء والتوليد والطوارئ والعيادات الخارجية، كما أن المستشفى مزودة بالأشعة المتنقلة والسينية وصالات لجلسات الغسيل الكلوى، وصيدلية وسكن الأطباء، وفيما يتعلق بالقوة البشرية العاملة فهى تضم 102 طبيب بشرى، و50 صيدلى و16 طبيب أسنان و120 تمريض وطبيب علاج طبيعي.

وقدمت مديرة المستشفى الشكر لمحافظ الغربية على اهتمامه البالغ بتوفير سبل الراحة والأمان وتذليل المعوقات بالمستشفى وحرصه على تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية لأهالي الغربية.