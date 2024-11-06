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صحة الغربية تنعي طبيبًا توفي أثناء ذهابه للعمل

صحة الغربية تنعي
صحة الغربية تنعي طبيبًا صيدليًا توفي أثناء عمله

أصدرت مديرية الصحة بمحافظة الغربية بيانًا نعت فيه الطبيب الصيدلي "بسام صلاح المتولي" ويعمل بوحدة حانوت الصحية الذي توفي أثناء ذهابه إلى عمله اليوم إثر حادث مفاجئ.

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وقد وقع الحادث أثناء توجهه إلى صيدليته الخاصة في مدينة طنطا، حيث وافته المنية على الفور بعد انقلاب سيارته بترعة سنباط.


وأعربت المديرية عن بالغ أسفها وحزنها لوفاة الطبيب الصيدلي الذي كان يُعرف بأخلاقه العالية وإخلاصه في أداء عمله.

وأكدت المديرية أن الفقيد كان من العناصر المهنية المتميزة التي قدمت الكثير لصالح صحة المواطنين، مشيرة إلى أن المجتمع الطبي في المحافظة قد فقد أحد أفراده الذي كان له دور كبير في تقديم الرعاية الصحية المميزة.

وتقدمت مديرية الصحة بالغربية بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وأصدقائه، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأشار البيان إلى أن فريق العمل في المديرية تابع إجراءات دفن الفقيد.

 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مدير شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة ملاكي، ما تسبب في وفاة طبيب صيدلي وبطل كمال أجسام يدعى باسم صلاح، 28 سنة، طبيب صيدلي، وتم نقل جثة الضحية بواسطة سيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى بنطاق دائرة مركز شرطة المحلة.

 

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية.

 

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