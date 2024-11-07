الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط المتهمين بإلقاء طفل رضيع بالشارع في الغربية

ضبط المتهمين بإلقاء
ضبط المتهمين بإلقاء طفل رضيع بالشارع في الغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في كشف غموض العثور على طفل حديث الولادة ملقى بأحد الشوارع في مدينة طنطا وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب وفتاة تربطهما علاقة غير شرعية نتج عنها انجاب طفل سفاح وقاما بالتخلص منه والقائه في الشارع خشية من افتضاح أمرهما.

صحة الغربية تنعي طبيبًا توفي أثناء ذهابه للعمل

هندسة طنطا تنظم ندوة لعرض الإطار العام لبرنامج الماجستير المهني

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا من أهالي طنطا مفاده العثور على طفل رضيع ملقى بجوار أحد العمارات السكنية وبالانتقال والفحص عثر على طفل حديث الولادة يرتدي ملابس.

 

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث أمكن تحديد هوية مرتكبي الواقعة وتبين وتربطهما علاقة جنسية غير شرعية وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمان واعترفا بارتكاب الواقعة.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت أخذ عينات DNA من المتهمان لبيان مدى تطابقهما مع جينات الطفلة حديثة الولادة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

هندسة طنطا تنظم ندوة لعرض الإطار العام لبرنامج الماجستير المهني

صحة الغربية تنعي طبيبًا توفي أثناء ذهابه للعمل

محافظ الغربية ورئيس مياه الشرب يفتتحان مركز التدريب الفني بالمحطة الملاحية

العثور على طفل حديث الولادة بجوار عمارة سكنية بالغربية

الأكثر قراءة

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

لم يشهدها منذ 4 شهور، تطور مقلق في سعر الدولار بعد فوز ترامب

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

اللحوم الضاني تفاجئ الأسواق بزيادة جديدة، وهذا سعر الكيلو اليوم الخميس

آخر مستجدات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عقب فوز ترامب

اليوم، طلائع الجيش يحل ضيفًا على غزل المحلة بالدوري الممتاز

حالة الطرق اليوم، احذر هذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

منوعات

المزيد

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

بسبب القهوة، مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا (فيديو)

غريزة أم بيزنس، سر اهتمام ترامب بملكات الجمال (صور)

لغة الجسد كشفتها، ميلانيا ترامب والزهد في لقب "السيدة الأولى" مرة أخرى، ما السر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 6/11/2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

بحضور محمد صلاح.. قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده" ميلاد ابن حزم الأندلسي، أشاد بعلمه رموز الفكر الإسلامي، وواجه محنة هائلة لهذا السبب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads