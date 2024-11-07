ضبط المتهمين بإلقاء طفل رضيع بالشارع في الغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في كشف غموض العثور على طفل حديث الولادة ملقى بأحد الشوارع في مدينة طنطا وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب وفتاة تربطهما علاقة غير شرعية نتج عنها انجاب طفل سفاح وقاما بالتخلص منه والقائه في الشارع خشية من افتضاح أمرهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا من أهالي طنطا مفاده العثور على طفل رضيع ملقى بجوار أحد العمارات السكنية وبالانتقال والفحص عثر على طفل حديث الولادة يرتدي ملابس.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث أمكن تحديد هوية مرتكبي الواقعة وتبين وتربطهما علاقة جنسية غير شرعية وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمان واعترفا بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت أخذ عينات DNA من المتهمان لبيان مدى تطابقهما مع جينات الطفلة حديثة الولادة.