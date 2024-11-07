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تأجيل محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات بالغربية لانتداب محام للدفاع عنه

تأجيل محاكمة المتهم
تأجيل محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات لانتداب محام للدفاع عنه

 قررت محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى اليوم الخميس، تأجيل جلسات محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات بمركز زفتى لانتداب محام للدفاع عنه فى القضية رقم 10178 جنايات زفتى والمقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلى شرق طنطا.
 

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 وانعقدت المحكمة اليوم لنظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات، والتخلص من الجثامين، وتم تأجيل القضية.

كان المحامى العام لنيابات شرق طنطا قد أحال المتهم " ع.ر.م" للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل كلا من " س. ع.ا"،" ر.ف.م"،" ف.ا.ف"، ع.ا.م"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم، على قتل المجنى عليهن.
 

 وبدأت أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة إلى أشلاء، وملقاة بأماكن متفرقة في ترعة الخضراوية التابعة لمركز زفتي.
وانتقل رجال الشرطة برفقة الإنقاذ النهري لمسرح الجريمة وبعد التحريات الأولية، تبين أن الجثة لامرأة مقطعة لأشلاء، كما تمكنت الشرطة بمساعدة رجال الإنقاذ النهري في العثور علي اليدين والرجلين مقطعة من الركبة للأطراف بترعة الخضراوية لكفر حسان.
كما تم البحث عن باقي أجزاء الجثة وتم تحديد هوية الجاني وضبطه وبمواجهته اعترف بقتل 5 فتيات.

 وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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