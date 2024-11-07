جنايات المحلة تنظر قضية المتهم بقتل 4 سيدات اليوم

تنظر اليوم محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات بمركز زفتى، والتى تم تأجيلها لمرافعة الدفاع وتنفيذ طلبات الدفاع بإحضار مستندات رسمية من المستشفى تفيد تلقى موكله العلاج النفسى فى القضية رقم 10178 جنايات زفتى والمقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلى شرق طنطا.

كانت المحكمة قد انعقدت يوم السبت الماضى لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات، والتخلص من الجثامين، وتم تأجيل القضية لجلسة اليوم لطلبات الدفاع.

كان المحامى العام لنيابات شرق طنطا قد أحال المتهم " ع.ر.م" للمحاكمة الجنائية، لقيامه بقتل كلا من " س. ع.ا"،" ر.ف.م"،" ف.ا.ف"، ع.ا.م"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم، على قتل المجنى عليهن.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة إلى أشلاء، وملقاة بأماكن متفرقة في ترعة الخضراوية التابعة لمركز زفتي.

وانتقل رجال الشرطة برفقة الإنقاذ النهري لمسرح الجريمة وبعد التحريات الأولية، تبين أن الجثة لامرأة مقطعة لأشلاء، كما تمكنت الشرطة بمساعدة رجال الإنقاذ النهري في العثور علي اليدين والرجلين مقطعة من الركبة للأطراف بترعة الخضراوية لكفر حسان.

كما تم البحث عن باقي أجزاء الجثة وتم تحديد هوية الجاني وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة قتل 5 فتيات.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة تم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين استكمال التحريات.

