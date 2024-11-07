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اقتصاد

جهاز تنمية المشروعات يستعرض أنشطته التنموية في المنتدى الحضري العالمي

باسل رحمي, فيتو
باسل رحمي, فيتو

حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المشاركة الفعالة في النسخة الحالية من المنتدى الحضري العالمي المنعقد في القاهرة لتبادل الخبرات واستعراض تجارب الجهاز أمام نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التنمية الحضرية من مختلف دول العالم والتعرف على أبرز التحديات التي تواجه المدن، واستكشاف المزيد من الحلول الابتكارية التي تضمن النمو المستدام والشامل لتنفيذها في المشروعات المنفذة في مصر.

أكد  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور وليد درويش رئيس قطاع التنمية البشرية والمجتمعية بالجهاز في جلسة نقاشية ضمن  فعاليات المنتدى  المنعقد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وضمت  ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على المشاركة في تنفيذ مشروعات وحلول مستدامة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المناطق غير المخططة والارتقاء الحضري بها اقتصاديا وبيئيا، وتنفيذ مشروعات لتعزيز وتطوير البنية الأساسية في تلك المناطق تساهم من جهة أخرى في تهيئة البيئة لتصبح أكثر ملائمة لإقامة المشروعات الصغيرة أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المناطق.

 

 

 

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات في كلمته إلى أنه يتم التركيز في كافة برامج وأنشطة الجهاز التنموية على الشباب والمرأة  وتوفير فرص اقتصادية تساعدهم على رفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد ورفع قدراتهم على التشغيل الذاتي من خلال مساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة او متناهية في الصغر  وتوفير البرامج التمويلية والتدريبية المناسبة لإقامة مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة كما  أن الجهاز يعتمد في تنفيذ مشروعاته بالنسبة لتطوير المناطق غير المخططة على تقديم حلول تراعي حماية البيئة وتحقيق الاستدامة، تماشيا مع استراتيجية مصر ٢٠٣٠.

وأشاد رحمي في كلمته  بالتعاون المثمر مع الشركاء الدوليين في تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين خاصة في المناطق غير المخططة والمناطق المهمشة خاصة الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.

وأشار  إلى أن ذلك يعكس ثقة تلك المؤسسات الدولية في فرص النمو الاقتصادي المتوقعة داخل مصر بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بها ذلك من جهة، بالإضافة إلى ثقة المؤسسات الدولية في تلاقي الأهداف المشتركة الخاصة بالتنمية المستدامة مع جهاز تنمية المشروعات.

 

وقدّم الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بالجهاز عرضًا تقديميًّا شاملًا  عن أنشطة الجهاز في مجال الارتقاء الحضري وتطوير المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات، وتناول العرض أهم المشروعات التي نفذها الجهاز بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين خلال ١٠ سنوات مضت، بهدف تحسين البنية التحتية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتهيئة بيئة مواتية لنمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تلك المناطق وتوفير ملايين من يوميات العمل للعمالة غير المنتظمة وآلاف من فرص العمل المستدامة لأبناء تلك المناطق.

 

ونظم جهاز تنمية المشروعات معرضا للحرف اليدوية والتراثية بحديقة الأزهر على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي، حيث افتتح المعرض الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة

وكان في استقباله  رميح عبد الحسيب مدير فرع الجهاز بمحافظة القاهرة وذلك وسط حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة والوفود الأجنبية المشاركة في المنتدى.
وضم المعرض عشرات العارضين من أصحاب وصناع المنتجات التراثية والحرفية المتميزة. ويأتي المعرض في إطار دعم أصحاب الحرف اليدوية وتعزيز تواجدهم في الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة لتسويق منتجاتهم.

وأبدى زوار المعرض إعجابهم بجودة المنتجات المعروضة، والتي تنوعت بين المشغولات اليدوية، وأعمال التطريز، والفخار، وغيرها من المنتجات التراثية التي تبرز الأصالة المصرية.

جدير بالذكر أن المنتدى الحضري العالمي يعقد في نسخته الثانية عشر بالقاهرة خلال الفترة من 4 نوفمبر إلى ٨ نوفمبر الجاري في إطار الجهود العالمية لتعزيز التنمية المستدامة، حيث يجمع نخبة من الخبراء، والمختصين في مجال التنمية الحضرية من مختلف دول العالم وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه المدن والمناطق العشوائية مع التركيز على الحلول الابتكارية التي تضمن النمو المستدام والشامل في المدن. 

وتسلط النسخة الحالية الضوء على القضايا الحضرية التي تواجه المدن النامية، بما في ذلك تحسين خدمات البنية التحتية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوفير الفرص الاقتصادية.

 

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