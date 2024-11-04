جهاز تنمية المشروعات يستعرض جهوده في تفعيل مبادرة بداية بكفر الشيخ

أكد باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مواصلة الجهاز تفعيل أنشطته الخاصة بالمساهمة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تهدف في أهم محاورها إلى توفير فرص عمل للشباب والمواطنين.

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على توعية أبناء كفر الشيخ بالخدمات التي تؤهلهم إلى التوظيف والتشغيل الذاتي وإقامة المشروعات الصغيرة أو تطوير وتنمية مشروعاتهم القائمة بالفعل، ومن ثم إتاحة المزيد من فرص العمل وتعزيز القدرات الإنتاجية.

وأكد أن مستهدفات المبادرة ستجعلها بداية جديدة ونقطة انطلاق لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين الراغبين في الاستثمار أو إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح رحمي أن الجهاز يركز في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" على تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وتعظيم أثره في قطاع المشروعات الصغيرة وتوعية المواطنين بالخدمات والمزايا والحوافز الواردة به لتشجيعهم على اقتحام مجال العمل الحر.

وأشار إلى أنه يتم أيضًا تفعيل البروتوكولات الموقعة مع وزارتي المالية والتنمية المحلية لتوعية المواطنين وتعريفهم بالخدمات والتيسيرات الضريبية التي تقدمها الوزارات المعنية لضمان وصولها إليهم بأيسر الطرق الممكنة.

وقال رحمي: إنه تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ فقد نجح الجهاز خلال عشر سنوات في تمويل ما يزيد على 76 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بتمويل قدره 2 مليار جنيه مما أتاح 136.655 فرصة عمل لأبناء المحافظة كما قدم الجهاز ما يزيد على 35 ألف خدمة للمواطنين من خلال وحدة الشباك الواحد بالمحافظة لإصدار رخص مؤقتة أو نهائية للمشروعات الجديدة ورخص لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية بالإضافة إلى شهادات التصنيف والمزايا والسجل التجاري والبطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية.

وأشار رحمي إلى أنه من خلال مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" يستكمل الجهاز جهوده في المحافظة حيث ينفذ زيارات ميدانية مكثفة لمناطق التجمعات الإنتاجية لتعريف المواطنين بمختلف الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية والاستفادة من قانون 152/2020.

وأضاف أنه قد تم تنظيم هذه الزيارات من خلال قوافل متحركة تجوب كافة أنحاء المحافظة، بحضور ممثلي جميع الجهات والإدارات المعنية

وأشار إلى أن هذه الزيارات هدفت إلى توفير خدمات متكاملة للمواطنين في أماكن إقامتهم، والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم عن قرب وشملت هذه الخدمات خدمات مالية وخدمات التأسيس القانوني للمشروع وخدمات غير مالية والرد على استفسارات المواطنين وتوجيههم لمقر الجهاز بالمحافظة للاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها.

وأكد رحمي أنه في ضوء خطة عمل الجهاز المتواصلة لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، فقد اهتم الجهاز بـ 5 قرى تابعة لمركز بلطيم وهما الشيخ مبارك- بر بحري –الساحل القبلي- الربع- النرجس

وأشار رحمي إلى أن زيارة ممثلي الجهاز لتلك القرى حظيت بتفاعل إيجابي من جانب المواطنين، حيث تم طرح العديد من الاستفسارات، وكيفية تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.

وشدد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على استمرار الجهاز في بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف المبادرة بشكل كامل على مستوى مراكز المحافظة مؤكدًا على أن تلك الزيارات تعزز من التواصل المباشر مع المواطنين، وتقديم الدعم اللازم لهم لإنشاء مشروعاتهم الخاصة مضيفا أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة يعد الركيزة الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.