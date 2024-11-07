القبض على صاحب شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص بالهرم واستقطاب الفتيات لتصوير فيديوهات

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص بالهرم لإدارته شركة إنتاج فني واستوديوهات تسجيل واستقطاب الشباب والفتيات لتصوير فيديوهات بالمخالفة للقانون.

ضبط صاحب شركة إنتاج فني لإدارة شركة بدون ترخيص واستقطاب الفتيات

كانت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية عن قيام صاحب شركة إنتاج فني بدائرة قسم شرطة الهرم بمنطقة حدائق الأهرام بإدارة شركة بدون ترخيص واستقطاب الفتيات لتصوير فيديوهات بالمخالفة للقانون، وبث فيديوهات فضلًا عن إدارة قناة فضائية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة الشركة وضبط المتهم واستديو تصوير وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.