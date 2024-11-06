هندسة طنطا تنظم ندوة لعرض الإطار العام لبرنامج الماجستير المهني

نظمت كلية الهندسة جامعة طنطا ندوة لعرض الإطار العام لبرنامج ماجستير مهني جديد بعنوان “Smart and Sustainable cities” المدن الذكية والمستدامة"، وبالتعاون مع جامعة برادفورد بإنجلترا في إطار أنشطة المشروع البحثي الممول من المجلس الثقافي البريطاني.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس الفريق البحثي من الجانب المصري، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي للجامعة، والدكتورة عبير علم الدين عميد كلية العلوم، والدكتور تامر الكوراني رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالغربية، وعدد من وكلاء الكليات وأعضاء مجلس النواب، والدكتور حمدي شطا رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالغربية، والمهندس أيمن صدقي رئيس قطاع العدادات شركه جنوب الدلتا للكهرباء وعدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الصناعية والاقتصادية، وفريق عمل المشروع.

أوضح الدكتور حاتم أمين أن الجامعة تعمل دائما على تطوير برامج الدراسة بالدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة ومن خلال الشراكات الفعالة في تحسين المخرجات البحثية وتعزيز القدرات المادية والبشرية، وتستهدف تطوير نظام أكاديمي وبحثي عالي الجودة يواكب التطورات العالمية، ويؤكد التزام الجامعة الراسخ بتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المساهمة في بناء مستقبل الوطن، مقدما الشكر لفريق العمل برئاسة الدكتور عماد عتمان على جهودهم، مطالبا بضرورة العمل على اعتماد شهادة مزدوجة لجميع برامج الدراسات العليا بالكلية بالتعاون مع الجامعات ذات التصنيفات الدولية المتقدمة.

وأضاف الدكتور عماد عتمان أن عرض الإطار العام لبرنامج الماجستير المهني اليوم يأتي امتدادا للتعاون مع جامعة برادفورد الذي بدأ خلال الصيف الماضي في برنامج التبادل الطلابي التدريبي والذي نال رضا الطلاب بجامعة برادفورد خلال تنفيذه بجامعة طنطا، مشيرا لأهمية المناقشات مع الشركاء الصناعيين والأكاديميين، ومقدما الشكر للدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور أحمد نصر على حرصهم البالغ في تذليل كافة العقبات وتيسير أداء فريق العمل لإنجاز مهامه.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد نصر عميد الكلية أن هذه الخطوة تأتى نتاجا لجهود الكلية المتواصلة في تطوير برامجها وتحديثها بشكل مستمر لتلبية احتياجات سوق العمل، وتزويد الطلاب بالمهارات والقدرات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية، مثمنا جهود الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس الفريق البحثي من الجانب المصري، وفريق عمل المشروع في الاعداد للبرنامج، مشيرا إلى أن الندوة شهدت عرضا لمخرجات التعلم المتوقعة من البرنامج بالإضافة إلى عرض للإطار العام، متضمنا استعراضا لأفاق مستقبل المدن الذكية والمستدامة في الجمهورية الجديدة.