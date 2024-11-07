حصاد الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا.. ليفربول بالعلامة الكاملة.. برشلونة الأقوى هجوما.. 4 نجوم يتنافسون على الهداف.. و5 أندية بلا نقاط

دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار على مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للحلة الجديد للبطولة بمشاركة 36 ناديًا مساء أمس الأربعاء، ويتربع نادي ليفربول بمفرده على عرش صدارة الترتيب العام للبطولة.

ليفربول بالعلامة الكاملة

وحقق فريق ليفربول انتصاره الرابع على التوالي، على حساب ضيفه باير ليفركوزن الألماني (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "أنفيلد".

وبقي "الريدز" الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الهزيمة أو حتى التعادل من بين جميع الأندية المشاركة في البطولة الأوروبية المرموقة "التشامبيونز ليج" بحلته الجديدة.

5 أندية بلا نقاط في دوري الأبطال

وبعد انتهاء الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا فشلت 4 أندية في حصد أي نقطة وهم لايبزيج ألمانيا، شتورم جراتس (النمسا)، يونج بويز (سويسرا)، سرفينا زفيزدا (صربيا)، سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا).

6 أندية لاتعرف الفوز

كما فشل عدد 6 أندية في عدم تحقيق أي فوز في منافسات دوري أبطال أوروبا بتظلمه الجديد بعد انتهاء الجولة الرابعة، وهم بولونيا (الإيطالي)، لايبزيج ألمانيا، شتورم جراتس (النمسا)، يونج بويز (سويسرا)، سرفينا زفيزدا (صربيا)، سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا).

برشلونة الأقوى هجوما

ويعد برشلونة الأقوى هجوما في دوري أبطال أوروبا بعد إنتهاء الجولة الرابعة بعدما أحرز لاعبوه عدد 15 هدفا ويليه دورتموند الألماني بعدد 13 هدفا.

وشهدت مباريات الأربعاء تحقيق إنتر ميلان الإيطالي فوزا ثمينا 1-0 على أرسنال الإنجليزي، بينما حقق برشلونة الإسباني انتصارًا ساحقًا 5-2 على النجم الأحمر الصربي، وخسر باريس سان جيرمان الفرنسي بملعبه 1-2 أمام أتلتيكو مدريد.



وفاجأ سالزبورغ النمساوي فريق فينورد روتردام الهولندي بالفوز عليه 3-1، فيما تفوق شاختار دونتسيك الأوكراني 2-1 على يونغ بويز السويسري، بينما تغلب كلوب بروغ البلجيكي 1-0 على أستون فيلا.



كما فاز بريست الفرنسي 2-1 على سبارتا براج التشيكي، فيما سقط شتوجارت الألماني بملعبه 0-2 أمام أتالانتا الإيطالي، وفاز بايرن ميونخ 1-0 على بنفيكا البرتغالي.

نتائج مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

آيندهوفن (هولندا) x جيرونا (إسبانيا) – (4-0)

سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) x دينامو زغرب (كرواتيا) – (1-4)

سبورتينج لشبونة (البرتغال) x مانشستر سيتي (إنجلترا) – (4-1)

سيلتك (إسكتلندا) - لايبزيج (ألمانيا) – (3-1)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) x شتورم غراتس (النمسا) – (1-0)

ريال مدريد (إسبانيا) x ميلان (إيطاليا) – (1-3)

ليفربول (إنجلترا) x باير ليفركوزن (ألمانيا) – (4-0)

ليل (فرنسا) x يوفنتوس (إيطاليا) – (1-1)

بولونيا (إيطاليا) x موناكو (فرنسا) – (0-1)

كلوب بروج (بلجيكا) x أستون فيلا (إنجلترا) - (1-0)

شاختيور (أوكرانيا) x يونج بويز (سويسرا) – (2-1)

إنتر ميلان (إيطاليا) x أرسنال (إنجلترا) – (1-0)

بايرن ميونيخ (ألمانيا) x بنفيكا (البرتغال) – (1-0)

تسرفينا زفيزدا (صربيا) x برشلونة (إسبانيا) – (2-5)

باريس سان جيرمان (فرنسا) x أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – (1-2)

شتوتجارت (ألمانيا) x أتلانتا (إيطاليا) – (0-2)

فينورد (هولندا) x ريد بول سالزبورج (النمسا) – (1-3)

سبارتا براج (التشيك) x ستاد بريست (فرنسا) – (1-2).

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة

1- ليفربول (إنجلترا) – 12 نقطة

2- سبورتينج لشبونة (البرتغال) – 10 نقاط

3- موناكو (فرنسا) – 10 نقاط

4- إستاد بريست (فرنسا) – 10 نقاط

5- إنتر ميلان (إيطاليا) – 10 نقاط

6- برشلونة (إسبانيا) – 9 نقاط

7- بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – 9 نقاط

8- أستون فيلا (إنجلترا) – 9 نقاط

9- أتلانتا (إيطاليا) – 8 نقاط

10- يوفنتوس (إيطاليا) – 7 نقاط

11- ليل (فرنسا) – 7 نقاط

12- مانشستر سيتي (إنجلترا) – 7 نقاط

13- أرسنال (إنجلترا) – 7 نقاط

14- باير ليفركوزن (ألمانيا) – 7 نقاط

15- سيلتك (إسكتلندا) – 7 نقاط

16- دينامو زغرب (كرواتيا) – 7 نقاط

17- ميلان (إيطاليا) – 6 نقاط

18- فينورد روتردام (هولندا) – 6 نقاط

19- بنفيكا (البرتغال) – 6 نقاط

20- بايرن ميونخ (ألمانيا) – 6 نقاط

21- كلوب بروج (بلجيكا) – 6 نقاط

22- ريال مدريد (إسبانيا) – 6 نقاط

23- أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – 6 نقاط

24- أيندهوفن (هولندا) – 5 نقاط

25- سبارتا براج (التشيك) – 4 نقاط

26- شتوتجارت (ألمانيا) – 4 نقاط

27- باريس سان جيرمان (فرنسا) – 4 نقاط

28- شاختار دونيتسك – 4 نقاط

29- جيرونا (إسبانيا) – 3 نقاط

30- ريد بول سالزبورغ (النمسا) – 3 نقاط

31- بولونيا (إيطاليا) – نقطة واحدة

32- لايبزيج ألمانيا – من دون نقاط

33- شتورم جراتس (النمسا) – من دون نقاط

34- يونج بويز (سويسرا) – من دون نقاط

35- سرفينا زفيزدا (صربيا) – من دون نقاط

36- سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) – من دون نقاط.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كالتالي:

رافينيا (برشلونة) - 5 أهداف

هاري كين (بايرن ميونخ) - 5 أهداف

فيكتور جيوكيريس (سبورتنج لشبونة) - 5 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 5 أهداف

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - 4 أهداف

جوناثان دايفيز (ليل) - 4 أهداف

جيمي بينو جيتنز (بروسيا دورتموند) - 3 أهداف

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 3 أهداف

لويس دياز (ليفربول) - 3 أهداف

بينجامين سيسكو (لايبزيج) - 3 أهداف