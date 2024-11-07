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رياضة

دوري أبطال أوروبا، تعرف على قائمة الهدافين في النسخة الحالية

هاري كين، فيتو
هاري كين، فيتو

دوري أبطال أوروبا، انطلقت شرارة الإثارة مجددًا مع انطلاق دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025 في نسخته الجديدة والتي تضم 36 فريقًا بنظام الدوري.

الموسم الماضي شهد صراعًا مثيرًا على لقب الهداف بين هاري كين وكيليان مبابي. 

وبدأ نجم بايرن ميونخ هاري كين البطولة بأفضل شكل ممكن مسجلًا رباعية في شباك دينامو زغرب ليفرض نفسه منافسًا على لقب الهداف خلال الموسم الحالي، ويزيد من حدة المنافسة مع باقي النجوم.

 

هدافو دوري أبطال أوروبا

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كالتالي:

رافينيا (برشلونة) - 5 أهداف

هاري كين (بايرن ميونخ) - 5 أهداف

فيكتور جيوكيريس (سبورتنج لشبونة) - 5 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 5 أهداف

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - 4 أهداف

جوناثان دايفيز (ليل) - 4 أهداف

جيمي بينو جيتنز (بروسيا دورتموند) - 3 أهداف

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 3 أهداف

لويس دياز (ليفربول) - 3 أهداف

بينجامين سيسكو (لايبزيج) - 3 أهداف

 

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