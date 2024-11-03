الأحد 03 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

لا تنسيها من روتينك، وصفات طبيعية لحماية شفاهك من التشققات

وصفات للعناية بالشفاه
وصفات للعناية بالشفاه

وصفات طبيعية لحماية شفاهك من التشققات، مع دخول فصل الشتاء، تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة تشقق الشفاه وجفافها بسبب البرودة وانخفاض نسبة الرطوبة في الهواء.

 

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالشفاه جزءًا هاما من روتين العناية الشخصية خلال هذه الفترة، إذ تتطلب حماية مضاعفة للحفاظ على نعومتها وحمايتها من التشقق. 

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن العناية بالشفاه والحفاظ على رطوبتها أمر ضروري خلال فصل الشتاء، من خلال اتباع العادات الصحيحة واستخدام المرطبات الطبيعية وتجنب العوامل التي تزيد من الجفاف، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

 

أسباب تشقق الشفاه في الشتاء
 

أوضحت خبيرة العناية بالبشرة، أن الشفاه تتعرض للتشقق والجفاف بشكل أكبر في الشتاء، ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة، منها:

 

الجفاف وانخفاض الرطوبة: مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، يقل مستوى الرطوبة في الهواء، مما يؤثر على الشفاه ويزيد من جفافها.

العناية بالشفاه
العناية بالشفاه


التعرض للرياح والبرد: الهواء البارد والرياح يسببان تبخر الرطوبة من الشفاه، مما يجعلها عرضة للتشقق.
نقص السوائل: يميل الناس إلى شرب كمية أقل من الماء في الشتاء، مما يسبب الجفاف العام للجسم والشفاه بشكل خاص.
استخدام منتجات غير مناسبة: تحتوي بعض منتجات الشفاه التجارية على مواد كيميائية قد تزيد من جفاف الشفاه.
لعق الشفاه باستمرار: يعتقد البعض أن لعق الشفاه يساعد في ترطيبها، ولكن اللعاب يتبخر سريعًا، مما يجعل الشفاه أكثر جفافًا.


نصائح للعناية بالشفاه في الشتاء

وتقدم خبيرة العناية بالبشرة، في السطور التالية، نصائح للعناية بالشفاه.


الترطيب المستمر: يُنصح باستخدام مرطبات الشفاه التي تحتوي على مكونات طبيعية مثل زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو، إذ تساعد على حماية الشفاه من الجفاف وتكوين طبقة واقية تحافظ على رطوبتها.

 

شرب كمية كافية من الماء: لا يجب إهمال شرب الماء في الشتاء، إذ يساعد تناول كميات كافية من السوائل في الحفاظ على رطوبة الجسم، مما ينعكس إيجابًا على رطوبة الشفاه.

استخدام واقي الشمس للشفاه: الشفاه تتعرض لأشعة الشمس حتى في فصل الشتاء، لذلك يجب استخدام مرطبات تحتوي على عامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية.

 

التقشير المنتظم: ينصح بتقشير الشفاه بلطف مرة واحدة في الأسبوع باستخدام مكونات طبيعية مثل السكر والعسل لإزالة الجلد الميت والحفاظ على ملمس الشفاه ناعمًا.

 

تجنب لعق الشفاه: لعق الشفاه يزيد من جفافها، حيث يتبخر اللعاب ويترك الشفاه أكثر جفافًا. يُنصح باستخدام مرطب دائمًا بدلًا من لعق الشفاه.

 

تجنب المنتجات الضارة: بعض مرطبات الشفاه تحتوي على الكحول أو العطور التي قد تؤدي إلى تفاقم الجفاف. يفضل اختيار مرطبات شفاه خالية من الكحول وذات تركيبة غنية بالمكونات الطبيعية.

 

وصفات طبيعية للعناية بالشفاه في الشتاء
 

ترطيب الشفاه
ترطيب الشفاه

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، وصفات طبيعية للعناية بالشفاه خلال فصل الشتاء.


وصفة العسل وزيت جوز الهند: 

يحتوي العسل على خصائص مرطبة ومهدئة للشفاه المتشققة، ويعمل زيت جوز الهند كمرطب قوي. يُنصح بخلط ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، ووضع الخليط على الشفاه لمدة 15 دقيقة، ثم شطفه بالماء الفاتر.

 

وصفة السكر وزيت الزيتون: 

هذه الوصفة تساعد على تقشير الشفاه بلطف وإزالة الجلد الميت. يتم مزج ملعقة صغيرة من السكر مع نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ثم تدليك الشفاه بالمزيج بحركات دائرية خفيفة، وشطفها بعد ذلك.

 

وصفة الخيار: 

يعمل الخيار كمهدئ طبيعي للبشرة ويساعد على ترطيب الشفاه. يمكن وضع شريحة من الخيار على الشفاه وتركها لبضع دقائق يوميًا.

 

وصفة جل الصبار: 

يحتوي جل الصبار على خصائص مهدئة ومرطبة، إذ يمكن وضع القليل منه على الشفاه قبل النوم وتركه حتى الصباح.

 

أهمية العناية اليومية بالشفاه
 

وأخيرا تلفت خبيرة العناية بالبشرة، إلى أن الشفاه تتطلب عناية يومية مستمرة للحفاظ على نعومتها ورطوبتها، وخاصة في فصل الشتاء. 
هذه العناية ليست مجرد إجراء جمالي، بل ضرورة صحية أيضًا، إذ قد تؤدي التشققات إلى نزيف وتهيج مؤلم. 
من خلال تبني روتين يومي بسيط يشمل الترطيب والتقشير وتجنب العادات الضارة، يمكن الحفاظ على شفاه ناعمة وصحية طوال فصل الشتاء.
 

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